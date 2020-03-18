وزارة الدفاع الصيني: نجحنا في تطوير حقنة للقضاء نهائيا على “كورونا”

أكدت وزارة الدفاع الصيني، في بلاغ لها، نجاح بلادها في تطوير لقاح للقضاء بشكل كلي على فيروس “كورونا” من طرف الأكاديمية العسكرية للبحوث الطبية، التي تعتمد على الأكاديمية العسكرية للبحوث الطبية، سيتحول إلى آمل الإنسانية في ظل الانتشار المهول للوباء.

وشدد وزير الدفاع الروسي، وفق إفادة وسائل إعلام إسبانية، على كون علماء بلاده نجحوا في تطوير اللقاح، بالموازاة مع الموافقة على إجراء اختبارات بشرية وانطلاق عملية الإنتاج على نطاق واسع.

وقال الدكتور تشين الذي يقود الفريق العلمي المكلف بتطوير اللقاح، في حديثه مع “قناة” صينينة، إن الحقنة تعتبر سلاحا علميا قويا لمواجهة فيروس “كورونا”.