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شكرا لقرائتكم خبر عن قرغيزستان تسجل ثلاث إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
أعلنت السلطات الصحية في قرغيزستان، الأربعاء، تسجيل أولى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد تأكد إصابة 3 مواطنين قادمين من الخارج.
وقال كوسموسبيك تشولبونباييف، وزير الرعاية الصحية في قرغيزستان، النبأ في إفادة صحفية.
وقرغيزستان لها حدود مع الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، كما أعلنت كازاخستان وأوزبكستان المجاورتان لها عن حالات إصابة هذا الشهر.
وقضى فيروس كورونا المستجد على 7893 حالة وأصاب أكثر من 193 ألفا حول العالم بعدما تفشى في أغلب الدول خلال أقل من 3 أشهر.
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