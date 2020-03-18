انتحار شاب في مدينة القاعدة جنوب إب

الأربعاء 18 مارس 2020

أقدم شاب على الانتحار، في محافظة إب وسط اليمن، في ظل زيادة ضحايا الإنتحار بمختلف مديريات المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن شاب يدعى "ع س أ" أقدم على الإنتحار في مدينة اقلاعدة جنوب إب.

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وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من انتحار شاب في مدينة القاعدة نتيجة تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية.

وكانت أقدمت فتاة على الإنتحار في إب بظروف غامضة ليرتفع عدد ضحايا الإنتحار في إب خلال أشهر إلى أكثر من 20 شخص، وفي أغلب ضحايا الإنتحارات تشير المصادر أن تدهور الوضع المعيشي هو السبب الرئيسي الذي يلجأ إليه المواطنون، باعتباره من وجهة نظرهم الحل الأوحد للخلاص من حجم كل تلك الضغوط والالتزامات المعيشية.