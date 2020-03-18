شكرا لقرائتكم خبر عن «أونروا»: إغلاق المصارف اللبنانية يؤجل تسليم مساعدات النازحين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) تأجيل تسليم المساعدات النقدية للنازحين من سوريا إلى لبنان لفترة أسبوع بسبب إغلاق المصارف في لبنان.

جاء ذلك في رسالة الأونروا التي عممتها اليوم على المهجرين الفلسطينيين من سوريا أنّه قد تمّ تأجيل تسليم المساعدات النقديّة الشهريّة للاجئين المهجّرين لفترة أسبوع، بسبب إغلاق المصارف في لبنان، على أن يتم الإبلاغ بأي مستجدات لاحقًا.

مما يذكر أن المنظمة الأممية ( أونروا ) تصرف شهريّاً مبلغًا ماليًا على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان كمساعدة لدفع إيجار منازلهم وتأمين الطعام حيث تشكّل هذه المعونة داعمًا أساسيًا لهم في ظل ظروفهم المعيشيّة الصعبة.