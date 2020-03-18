شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجوال لأجل غير مسمى في سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سريلانكا فرض حظر تجوال لأجل غير مسمى على مناطق بشمال غرب البلاد لتسهيل عمليات الحجر الصحي لاحتواء فيروس كورونا، بحسب ما قاله متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء.

وقال نائب المفتش العام للشرطة اجيث روهانا إنه سوف يتم فرض حظر التجوال على منطقة بوتالام، الممتدة على طول ساحل شمال غرب البلاد، والمنطقة المجاورة ابتداء من الساعة الرابعة ونصف بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).

وسوف يتم فرض الحظر عقب أن علمت الشرطة أن نحو 850 شخصا عادوا مؤخرا من إيطاليا يعيشون في هذه المناطق.