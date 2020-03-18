بالصور.. معمل حديد بالبصرة ينتج 'الديتول المزيف' في ازمة كورونا

تمكن الامن الاقتصادي في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، من ضبط معمل للحديد ينتد معقمات غير صالحة للاستعمال للمتاجرة بها وسط ازمة تفشي فيروس كورونا في البلاد. وقال مراسل الخليج 365، في محافظة البصرة، إن قوات مكافحة الجريمة الاقتصادية القت القبض على مجموعة من الاشخاص يقومون بتعبئة مواد التعفير والتعقيم داخل معمل للحديد في المحافظة، مشيرة الى اغلاق المعمل واحالة الاشخاص الى القضاء. Advertisements



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