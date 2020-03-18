اتحاد غرب آسيا يحدد موعد بطولة الرجال العاشرة

2020-03-18 | 11:06
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حدد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، موعد إقامة النسخة العاشرة من بطولة الرجال التي سيستضيفها الاتحاد الإماراتي.
وبالتزامن مع ذلك، خاطب اتحاد غرب آسيا كافة الاتحادات الأعضاء لتأكيد مشاركتها بالبطولة، وحدد يوم ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ المقبل آخر موعد لاستقبال نماذج المشاركة، ليتسنى له المضي بعد ذلك بالإجراءات اللازمة مع جميع الجهات ذات الصلة.
وسبق وأن أعلن الاتحاد الإماراتي رسمياً استضافته للنسخة العاشرة، ولأول مرة في تاريخه منذ انطلاق البطولة عام ٢٠٠٠، وهو ما ينطبق كذلك على المنتخب الإماراتي الذي ستشهد النسخة المقبلة أول ظهور له كذلك على مستوى بطولة الرجال.
ودائماً ما تحظى بطولة اتحاد غرب آسيا للرجال بأهمية كبيرة لدى الاتحادات الأهلية في الإقليم، كما أن استضافة الاتحاد الإماراتي لها، وحضور منتخب بلاده بها لأول مرة، يعزز من عوامل تنظيم نسخة على أعلى المستويات.
وكانت النسخة التاسعة من بطولة الرجال أقيمت في مدينتي كربلاء وأربيل العراقيتين بمشاركة ٩ منتخبات هي: العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، اليمن، الأردن، الكويت، السعودية، البحرين، وتوج حينها المنتخب البحريني بـ "كأس الحسين" وحل نظيره العراقي وصيفاً.
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