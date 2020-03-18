حالة الطقس لغاية الاحد المقبل: امطار رعدية وتذبذب بالحرارة

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اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، عن حالة الطقس لغاية الاحد المقبل، فيما اشارت الى انه سيشهد امطار رعدية وتذبذب بدرجات الحرارة.
اليوم الاربعاء
المنطقة الوسطى: طقس غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية و تكون الامطار غزيرة في الاقسام الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.
المنطقة الشمالية: طقس غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية وتكون الامطار غزيرة على فترات، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.
المنطقة الجنوبية: طقس غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.
وادناه جداول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد بحسب الهيئة العامة للأنواء:
غدا الخميس
المنطقة الوسطى: طقس صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا .
المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة.
بعد غد الجمعة
المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي واحيانا غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي الى غائم مع زخات مطر تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
السبت المقبل
المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي الى غائم مع زخات مطر تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.
المنطقة الشمالية: طقس غائم ممطرمع حدوث عواصف رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا
المنطقة الجنوبية: طقس صحو الى غائم جزئي مع زخات مطر متفرقة ليلا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.
الاحد المقبل
المنطقة الوسطى: طقس غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.
المنطقة الشمالية: طقس صحو الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.