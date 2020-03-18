حالة الطقس لغاية الاحد المقبل: امطار رعدية وتذبذب بالحرارة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، عن حالة الطقس لغاية الاحد المقبل، فيما اشارت الى انه سيشهد امطار رعدية وتذبذب بدرجات الحرارة.

اليوم الاربعاء

المنطقة الوسطى: طقس غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية و تكون الامطار غزيرة في الاقسام الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.

المنطقة الشمالية: طقس غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية وتكون الامطار غزيرة على فترات، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.

المنطقة الجنوبية: طقس غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.

وادناه جداول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد بحسب الهيئة العامة للأنواء:

غدا الخميس

المنطقة الوسطى: طقس صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا .

المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة.

بعد غد الجمعة

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المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي واحيانا غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي الى غائم مع زخات مطر تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

السبت المقبل

المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي الى غائم مع زخات مطر تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.

المنطقة الشمالية: طقس غائم ممطرمع حدوث عواصف رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا

المنطقة الجنوبية: طقس صحو الى غائم جزئي مع زخات مطر متفرقة ليلا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.

الاحد المقبل

المنطقة الوسطى: طقس غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.

المنطقة الشمالية: طقس صحو الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.