بالفيديو هل يتأخر صرف رواتب المتقاعدين والموظفين بسبب الحظر والتعطيل؟

تعطيل دوام المصارف الحكومية والاهلية واعلان حظر التجوال امر ربما يؤدي الى تاخير صرف رواتب المتقاعدين والموظفين ما قد يتسبب ايضا بعجز نقدي كبير واستياء لدى شريحة واسعة من المواطنين .
مختصون اكدوا استمرار صرف الرواتب عن طريق بطاقات الصراف الالي ومنافذ الصرف المنتشرة في العاصمة ... مبينين ان اطلاق الرواتب متوقف على الوزارات و المؤوسسات الحكومية باتمام اجراءات معاملات اوامر الصرف .
وكانت وزارة الصحة قد دعت في وقت سابق الى التعامل ببطاقات الصراف الالي لتجنب ملامسة النقود كونها احد مصادر نقل عدوى فايروس كورونا .. وشهد العراق خلال الاعوام التي مضت حملات اعلانية لتشجيع التعاملات النقدية الالكترونية والالية والتي لم تلاقي رواجا لاسباب عدة اهمها عدم ثقة المواطنين بالنظام المصارف عموما
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