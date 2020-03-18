بالفيديو هل يتأخر صرف رواتب المتقاعدين والموظفين بسبب الحظر والتعطيل؟

تقليص الدوام في دوائر الدولة ومن بعده قرار حظر التجوال قد يتسبب بتاخر صرف رواتب الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية في ظل الوضع الاقتصادي المرتبك عموما وزيادة في اسعار اغلب المواد الغذائية واللوازم الضرورية مما اثار مخاوف الكثيرين .مختصون اكدوا استمرار صرف الرواتب عن طريق بطاقات الصراف الالي ومنافذ الصرف المنتشرة في العاصمة ... مبينين ان اطلاق الرواتب متوقف على الوزارات و المؤوسسات الحكومية باتمام اجراءات معاملات اوامر الصرف .

وكانت وزارة الصحة قد دعت في وقت سابق الى التعامل ببطاقات الصراف الالي لتجنب ملامسة النقود كونها احد مصادر نقل عدوى فايروس كورونا .. وشهد العراق خلال الاعوام التي مضت حملات اعلانية لتشجيع التعاملات النقدية الالكترونية والالية والتي لم تلاقي رواجا لاسباب عدة اهمها عدم ثقة المواطنين بالنظام المصارف عموما