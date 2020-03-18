السلطات الباكستانية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الباكستانية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 50 حالة جديدة في آخر 24 ساعة، وسط مخاوف من تزايد انتشاره.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة الباكستانية إن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 245 حالة حتى الآن.

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وطالب عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، في خطاب متلفز، مساء الثلاثاء، الشعب بالاستعداد للوباء، قائلا: "أريد أن أبلغكم أن الفيروس سينتشر أكثر في البلاد".

ونصح المواطنين بالعزل والابتعاد عن التجمعات وعدم الهرع إلى المستشفيات حال ظهور أعراض طفيفة للمرض، وطالبهم بعدم الذعر قائلا: "معا، سنكسب الحرب ضد الفيروس".

وأكدت مصادر مسؤولة أن معظم الحالات مصدرها بلدة تافتان الحدودية، حيث تم فرض حجر صحي على مئات الباكستانيين بعد عودتهم من إيران، التي سجلت أعلى عدد من الحالات والوفيات بعد الصين وإيطاليا.

واتخذت الحكومة عددا من الخطوات للسيطرة على انتشار الفيروس، من بينها إغلاق المؤسسات التعليمية وفرض حظر على التجمعات العامة وإغلاق الحدود مع إيران وأفغانستان وفرض قيود على الرحلات الدولية.