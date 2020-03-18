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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد للطيران الإماراتية تعلق رحلاتها إلى القاهرة وجنيف ومانيلا وجنيف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قالت مجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية إنه اعتبارا من اليوم الأربعاء يسري قرار تعليق الرحلات إلى القاهرة ومانيلا ونيروبي وجنيف.
وأرجعت المجموعة في بيان لها سبب تعليق رحلاتها إلى عدد من الوجهات وخفضها على بعض المسارات، للتوجيهات الصادرة عن الإمارات والوكالات الحكومية وبسبب التأثير على قيود خدمات السفر.
وأشارت الاتحاد للطيران، في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أنه في إطار تلبية بعض المتطلبات المحلية تم أيضاً تعليق بعض خدماتنا الأساسية مثل صالات الانتظار في المطار أو تم تقييد عملياتها.
وأوضحت أنه اعتباراً من 17 مارس/آذار 2020 علقت الاتحاد للطيران رحلاتها بين أبوظبي والصين: هونج كونج، شنغهاي، تشنغدو، والرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وروما وميلانو والكويت وبيروت وإسبانيا: مدريد وبرشلونة.
وقالت: "تواصل الاتحاد للطيران تشغيل رحلاتها اليومية بين العاصمتين أبوظبي وبكين بشكلها المعتاد، على أن يخضع المسافرون من بكين لعمليات فحص إضافية عند الوصول إلى أبوظبي".
وأضافت: "للمساعدة في تقليل الضغط على خطوط هاتف مركز التواصل مع الضيوف، نحثّ المسافرين على الاتصال فقط إذا كانت مواعيد رحلاتهم محددة خلال الـ48 ساعة المقبلة".
وقالت: "تستمر الاتحاد للطيران بالتعاون مع السلطات المعنية وشركائها في القطاع بمراقبة الوضع عن كثب للمساعدة في احتواء انتشار كوفيد – 19".
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