أستراليا تعلن حالة الطوارئ جراء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الأربعاء، "حالة طوارئ تتعلق بالأمن البيولوجي البشري".



وقال موريسون إن على المواطنين عدم السفر للخارج بسبب وباء كورونا الذي حذر من احتمال استمراره 6 أشهر، على الأقل، وذكر، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "الحياة تتغير في أستراليا كما تتغير في جميع أنحاء العالم، ستستمر الحياة في التغير في الوقت الذي نتعامل فيه مع فيروس كورونا العالمي، هذا نوع من الأحداث التي لا تقع إلا كل مئة عام".

وتابع، أن الحظر المشدد على التجمعات الاجتماعية في الأماكن المغلقة، والتي تقرر قصرها على 100 شخص بدلا من 500، لا يشمل الخدمات الضرورية مثل المدارس ووسائل النقل العام ومراكز التسوق.

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ويمنح الإعلان الرسمي الحكومة سلطة إغلاق المدن أو المناطق، وفرض حظر التجول والحجر الصحي، إذا اعتبر ذلك ضروريا لاحتواء انتشار الفيروس.

وكان رفع الإخطار الرسمي إلى "المستوى 4: لا تسافر" إلى أي دولة في العالم، في سابقة هي الأولى من نوعها، مصحوبا بحظر على أي تجمعات داخلية غير ضرورية لأكثر من 100 شخص.

وسجلت أستراليا أكثر من 500 حالة إصابة بالفيروس و6 حالات وفاة، وهو عدد ضئيل نسبيا مقارنة بدول أخرى، لكن المسؤولين يساورهم قلق متزايد بشأن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الحالات.

وأبلغت نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان في البلاد، الأربعاء، عن أكبر زيادة في الحالات الجديدة في يوم واحد، كما أبلغت عن أحدث حالة وفاة، وهو رجل يبلغ من العمر 86 عاما توفي في مستشفى في سيدني.