شكرا لقرائتكم الأمن السعودي يقرر الحجر على العمالة الوافدة لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الأمن العام السعودي، الأربعاء، تطبيق إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في المملكة.

وقرر الأمن العام السعودي، وفقاً لحسابه الرسمي على "تويتر"، "إلزام جمیع الشركات والمؤسسات بتطبیق الحجر المنزلي لمدة 14 یوما من تاریخ القدوم لجمیع العمالة الوافدة من خارج المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد".

وكشفت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الوزارة إن الحالات الثلاث الأولى هي لمواطن‏ كان مخالطًا لحالة سابقة، ومواطن قادم من ألمانيا، و‏‎مقيم أردني قادم من بريطانيا، وهم معزولون في منشأة صحية بمحافظة جدة.

وذكرت الوزارة أن الحالتين الرابعة والخامسة هي لرجل وامرأة من الجنسية المصرية قادمين من مصر، والسادسة لامرأة‏‎ تركية قادمة من تركيا، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بمكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن ‏‎هناك عشر حالات أخرى، منها ست حالات لمواطنين قادمين من العراق، وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالة لمواطن كان مخالطًا لحالة سابقة، وحالتان لمواطنين اثنين تحت التقصي، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالقطيف.