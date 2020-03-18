نائب اردوغان أعلن اكتمال عودة 2807 أتراك من 9 دول أوروبية وإخضاعهم للحجر الصحي

أعلن نائب الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، ​فؤاد أوقطاي​، "اكتمال عودة المواطنين الأتراك إلى البلاد من 9 دول أوروبيّة، والبالغ عددهم ألفين و807 مواطنين".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هؤلاء المواطنين سيخضعون للحجر الصحي مدّة 14 يومًا، تحسّبًا من ظهور فيروس "كورونا" لدى أحدهم، وستتم استضافتهم في مساكن طلابيّة"، مؤكّدًا أنّه "سيتم توفير مستلزمات المواطنين كافّة في المساكن الطلابيّة، من خدمات صحيّة وغذاء".

ُيذكر أنّ وزير الصحة فخر الدين قوجة، كان قد أعلن مساء الثلثاء، تسجيل أول حالة وفاة بـ"كورونا" في البلاد، وارتفاع عدد المصابين إلى 98.