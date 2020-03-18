شمخاني: على أميركا الإستجابة للمطالب الدولية بخصوص دورها بإنتاج وتفشي كورونا

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ال​إيران​ي ​علي شمخاني​، أنّ "إلقاء اللوم على الآخرين هو أسلوب ​الولايات المتحدة الأميركية​ للتهرّب من تحمّل المسؤوليّة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "على أميركا وبدلًا من توزيع الإتهامات الباطلة على ​الصين​ وإيران، أن تستجيب للمطالب الدوليّة بخصوص دورها في إنتاج وتفشّي فيروس "كورونا"، واستمرار جرائمها ضدّ الشعب الإيراني".

وكان عدد وفيات ​فيروس كورونا​ في إيران قد ارتفع إلى 988 إثر تسجيل 135 حالة وفاة جديدة، كما ارتفع عدد الاصابات إلى 16169 إصابة بعد تسجيل 1178 إصابة جديدة، كما أن 5389 شخصا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.