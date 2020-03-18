أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أنّ "إلقاء اللوم على الآخرين هو أسلوب الولايات المتحدة الأميركية للتهرّب من تحمّل المسؤوليّة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "على أميركا وبدلًا من توزيع الإتهامات الباطلة على الصين وإيران، أن تستجيب للمطالب الدوليّة بخصوص دورها في إنتاج وتفشّي فيروس "كورونا"، واستمرار جرائمها ضدّ الشعب الإيراني".
وكان عدد وفيات فيروس كورونا في إيران قد ارتفع إلى 988 إثر تسجيل 135 حالة وفاة جديدة، كما ارتفع عدد الاصابات إلى 16169 إصابة بعد تسجيل 1178 إصابة جديدة، كما أن 5389 شخصا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر شمخاني: على أميركا الإستجابة للمطالب الدولية بخصوص دورها بإنتاج وتفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.