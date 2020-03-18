فهمي عرض واقع الازمة مع السفيرة الاميركية

استقبل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا في زيارة تعارف، بعد تسلمها مهامها الجديدة في لبنان. وتم البحث في العلاقات اللبنانية الاميركية في ضوء المستجدات العالمية، خصوصا في ظل تفشي فيروس "كورونا".
وتم خلال اللقاء استعراض للواقع اللبناني مع سعي حكومة مواجهة التحديات للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية المستفحلة التي تواجهها، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم لبنان على الصعد كافة.
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