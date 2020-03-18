فهمي عرض واقع الازمة مع السفيرة الاميركية

استقبل وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ سفيرة ​الولايات المتحدة​ الاميركية ​دوروثي شيا​ في زيارة تعارف، بعد تسلمها مهامها ​الجديدة​ في ​لبنان​. وتم البحث في العلاقات اللبنانية الاميركية في ضوء المستجدات العالمية، خصوصا في ظل تفشي فيروس "كورونا".

وتم خلال اللقاء استعراض للواقع اللبناني مع سعي ​حكومة​ مواجهة التحديات للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية المستفحلة التي تواجهها، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم لبنان على الصعد كافة.