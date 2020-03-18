التيار الوطني الحر أطلق حملة التبرعات داخل لبنان

اعلنت اللجنة المركزية للاعلام في "​التيار الوطني الحر​" في بيان، انه "بعد ورود اتصالات عدة من الداخل ال​لبنان​ي تعبر عن رغبة في التبرع المالي أو العيني للمساهمة في دعم حملة التيار الوطني الحر بمواجهة ​كورونا​، وبعد إطلاق الحملة التمويلية في بلدان الانتشار، أعلن التيار فتح المجال أمام الراغبين في المساهمة من لبنان وذلك من خلال الاتصال على الارقام 70002080- 70080012 أو عبر موقع tayyar.org لبطاقات الائتمان أو عبر الحساب المصرفي في فرنسبنك بالدولار: 0220USD1512057434307 Iban LB3700010220USD1512057434307 Advertisements ب​الليرة​ اللبنانية: 0220LBP1512057434307 IBAN: LB4000010220LBP1512057434307 على أن يعلن التيار عن كل الارقام وآلية ووجهة استخدامها تباعا".

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