التيار الوطني الحر أطلق حملة التبرعات داخل لبنان

اعلنت اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" في بيان، انه "بعد ورود اتصالات عدة من الداخل اللبناني تعبر عن رغبة في التبرع المالي أو العيني للمساهمة في دعم حملة التيار الوطني الحر بمواجهة كورونا، وبعد إطلاق الحملة التمويلية في بلدان الانتشار، أعلن التيار فتح المجال أمام الراغبين في المساهمة من لبنان وذلك من خلال الاتصال على الارقام 70002080- 70080012
أو عبر موقع tayyar.org لبطاقات الائتمان
أو عبر الحساب المصرفي في فرنسبنك
بالدولار: 0220USD1512057434307
Iban LB3700010220USD1512057434307
بالليرة اللبنانية:
0220LBP1512057434307
IBAN: LB4000010220LBP1512057434307
على أن يعلن التيار عن كل الارقام وآلية ووجهة استخدامها تباعا".
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