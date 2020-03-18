النشرة: إدارة مستشفى حاصبيا ركّزت غرفة عزل في باحته لاستخدامها بالحالات الطارئة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بأنّ "إدارة ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ ركّزت غرفة عزل في باحة المستشفى، تبرّع بها رجل الأعمال هيثم أبو نجم، كتدبير إحترازي لاستخدامها في الحالات الطارئة؛ علمًا أنّه حتّى الآن لم تُسجّل أي إصابة بفيروس "كورونا" في منطقة حاصبيا".

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