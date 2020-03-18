عبدالرزاق: إخلاء سبيل الفاخوري جريمة بحق الشعب اللبناني ورضوخ للأميركي

شدّد رئيس حركة "الإصلاح والوحدة" الشيخ ماهر عبدالرزاق، أنّ "إخلاء سبيل العميل عامر الفاخوري هو قرار خاطئ ويعدّ جريمة بحقّ الشعب اللبناني، كما أنّه رضوخ وإزعان للأميركي، وهذا خرق وتطاول على السيادة اللبنانية".
وطالب في تصريح، القضاء العسكري بـ"تصحيح خطئه وإعادة الاعتبار إلى القضاء، لأنّ إطلاق سراح المجرم الفاخوري هو وصمة عار على جبين القضاء"، مركّزًا على أنّ "التدخّل الأميركي في الداخل اللبناني وخاصّة بالقضاء مرفوض، وهذا أمر خطير جدًّا أن يمسك الأميركي بالقضاء اللبناني".
وأوضح عبدالرزاق أنّ "المطلوب اليوم وأمام هذه الأزمات، أن نتوحّد ونحصّن لبنان بالوحدة الوطنية الجامعة، ونمنع التدخلات الخارجيّة"، مطالبًا وزارة الخارجية والمغتربين بـ"استدعاء السفيرة الأميركية والطلب منها تسليم الفاخوري إلى الدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان".
أمّا بالنسبة إلى تفشّي وباء "كورونا"، فأشاد بـ"الإجراءات المتّخذة من قبل الحكومة ووزارة الصحة العامة"، داعيًا الشعب اللبناني أن "يلتزم بالإرشادات الصحيّة الّتي تصدر عن الحكومة ووزارة الصحة". وحذّر بعض القوى السياسيّة من "الاستثمار بأزمات البلد وصحّة المواطن"، مشيرًا إلى أنّ "المطلوب أن نضع الخلافات جانبًا ونعمل لمصلحة لبنان وإنقاذه ممّا هو فيه. المطلوب منّا جميعًا أن نتوجّه إلى الله بالدعاء والعمل الصالح أن يرفع عنّا هذا الوباء".
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