وزارة الصحة: حالة وفاة لتسعيني بكورونا والحالات المثبتة مخبريا 133

اعلنت وزارة الصحة في التقرير اليومي عن "Covid-19"، بأنه "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 133 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (اي تم تسجيل 13 حالة جديدة عن الامس). وسجلت حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.
ولفتت وزارة الصحة العامة الى انها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس. كما تتابع التقصي الوبائي مصدر العدوى لبعض الحالات التي شخصت أخيرا.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.
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