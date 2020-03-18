رئاسة التفتيش المركزي: لأبتكار الحلول لإنتاجية في العمل عن بعد

عمد ​التفتيش المركزي​ انسجاما مع القرار المتخذ في ​مجلس الوزراء​ والظرف الحاضر وعملا بالمبادئ الانسانية والوطنية، الى تطبيق ​سياسة​ "خليك منتج واعمل عن بُعد" ضمن خطة تؤمن إستمرارية مهامه الرقابية والتوجيهية مع الحدّ من التفاعل الإجتماعي المباشر كوسيلة فضلى لمكافحة إنتشار ​فيروس كورونا​ وتجنيب موظفيه التعرض الى إحتمال إلتقاط العدوى، ونقلها الى محيطهم العائلي والمجتمعي.

واشار في بيان، الى انه "لإنجاح هذه الغاية عمدت دائرة المعلوماتية لدى التفتيش المركزي الى اعداد الإجراءات اللازمة لتأمين التجهيزات والبرامج والمعلومات في سبيل إنجاح العمل عن بعد، ووضعت خطة لتقديم الدعم اللازم وتطوير المنصة المعلوماتية تبعا للحاجة ومقتضيات العمل".

إذ أكدت رئاسة التفتيش المركزي على المفتشيات العامة مراقبة مواظبة المفتشين والإداريين على العمل عن بعد واعتماد هذه المنصة المعلوماتية الآمنة التي تؤمن التواصل الداخلي وتبادل الملفات وعقد الاجتماعات والتعاون الخارجي، مع تأمين حضور الحد الأدنى من الموظفين للإدارة وقيام المفتشين بالجولات الاساسية بما يوائم الضروري فقط من المهام وعدم التأخر بالإجراءات والمهل.

كما وتطلب رئاسة التفتيش من المواطنين والادارات والمؤسسات العامة و​البلديات​ متابعة آخر ​الاخبار​ عبر الموقع الإلكتروني www.cib.gov.lb والتواصل عبر تطبيق التفتيش المركزي للهواتف الذكية ،وعبر فايسبوك @CInspectionLB ، ​تويتر​ @CInspectionLB وتطبيق whatsapp على الرقم ٧٤٨٠٨٠ ١ ٩٦١+.