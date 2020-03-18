طقس متقلّب وماطر خلال اليومين المقبلين مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر منخفض جوّي متمركز جنوب ​تركيا​ مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلّب وماطر خلال اليومين المقبلين.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم اجمالاً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق، كما نشهد انفراجات واسعة.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال ​النهار​ مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق، تشتدغزارتها ليلا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال ٦٠ كلم/س يرتفع معها موج البحر وتلامس الثلوج ١١٠٠متر وما دون في المناطق الداخلية كما تتساقط حبات من البرد.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وبقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار محلية خاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع ١٢٠٠متر وما فوق، ونحذّّر من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ١٣٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.