كوبيتش جدد من مجدليون دعم المنظمة الدولية لاستقرار لبنان وخروجه من ازماته

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النيابية النائبة بهية الحريري، في مجدليون، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ترافقه مساعدته لينا القدوة. وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة والعالم لا سيما ما يتصل بموضوع تفشي فيروس كورونا والتدابير التي تتخذ في مواجهته من قبل مختلف الدول والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وتم التطرق الى الإجراءات المتخذة للوقاية من مخاطر انتشار هذا الفيروس في لبنان على كل المستويات. وفي هذا السياق اطلع كوبيش من الحريري على صورة الوضع في مدينة صيدا وما يتم اعتماده من تدابير وقائية بالتنسيق بين كل الجهات المعنية الرسمية والبلدية والأهلية.
كما تم التطرق الى الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة في البلاد وما تفاقمه من ازمات معيشية وحياتية. وجدد كوبيتش وقوف المنظمة الدولية الى جانب لبنان ودعمها لإستقراره الاقتصادي والاجتماعي ولكل ما يساهم في إخراجه من ازماته وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.
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