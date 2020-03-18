مصلحة الليطاني: المهندسون يقومون بتشغيل المعامل واصلاح الاعطال الطارئة

عممت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ التقرير اليومي لانتاج ​الطاقة​ الكهرومائية في معامل المصلحة في عبد العال وجون والاولي، واعلنت في بيان "انه على الرغم من مآسي وباء ​كورونا​، لا يزال العاملون في تلك المعامل من مهندسين وفنيين في معامل انتاج الطاقة الكهرومائية، يقومون على مدار 24 ساعة في اليوم و7 ايام في الاسبوع، بتشغيل وصيانة هذه المعامل واصلاح الاعطال الطارئة، من خلال تحويل كل قطرة مياه في نهر الليطاني وينابيع عين الزرقاء وينابيع نفق عبد العال - جزين - انان وشلالات جزين و​نهر بسري​، الى طاقة كهرومائية، بحيث بلغت القدرة المنتجة على مدار 24 ساعة 145 ميغاوات، اي انتاج 3,4 مليون كيلوات ساعة، ما يعني وفرا للخزينة العامة يفوق 400 الف ​دولار​ اميركي في اليوم الواحد، ودخلا للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني يفوق 200 مليون ليرة لبنانية في اليوم الواحد".

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