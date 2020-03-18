العثور على عامل سوداني مشنوقا داخل احدى الخيم الزراعية في بلدة عبا

عثر صباح اليوم على العامل ​السوداني​ ع.ا.حامد (39عاما) مشنوقا داخل احدى الخيم الزراعية في مشتل للنصوب يعمل فيه ويملكه المواطن ح.ع ت في ​بلدة عبا​ -قضاء ​النبطية​.

وحضرت الى المكان دورية من مخفر ​الدوير​ والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات بالحادثة.