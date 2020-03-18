العثور على عامل سوداني مشنوقا داخل احدى الخيم الزراعية في بلدة عبا

عثر صباح اليوم على العامل السوداني ع.ا.حامد (39عاما) مشنوقا داخل احدى الخيم الزراعية في مشتل للنصوب يعمل فيه ويملكه المواطن ح.ع ت في بلدة عبا -قضاء النبطية.
وحضرت الى المكان دورية من مخفر الدوير والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات بالحادثة.
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