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العثور على عامل سوداني مشنوقا داخل احدى الخيم الزراعية في بلدة عبا

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عثر صباح اليوم على العامل ​السوداني​ ع.ا.حامد (39عاما) مشنوقا داخل احدى الخيم الزراعية في مشتل للنصوب يعمل فيه ويملكه المواطن ح.ع ت في ​بلدة عبا​ -قضاء ​النبطية​.

وحضرت الى المكان دورية من مخفر ​الدوير​ والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات بالحادثة.

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