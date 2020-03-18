شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد نجاح وزارة التعليم فى توفير بدائل كافية لاستمرار الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على توفير البدائل للدراسة خلال فترة توقف الدراسة بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي لمنع تفشي كورونا بين الطلاب والمواطنين، من خلال بث المحتوي التعليمي لكل طالب في مرحلة دراسية ما على المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أن تفعيل القناة التعليمية كوسيلة لتحصيل الطلاب، حيث ستراعى بث شرح لجميع السنوات الدراسية.

وقال بركات، في بيان له اليوم الأربعاء، إن قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الهدف منه الانقطاع فقط عن أماكن التجمعات وليس الانقطاع عن الدراسة أو المؤسسة التعليمية.

وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة تواصل الطلاب مع أساتذة الجامعات والمتابعة الدائمة، فضلًا عن توفير غرف عمليات لكل جامعة لمتابعة التفاعل والطلاب والأساتذة أيضًا، للتواصل مع الطلاب وإنجاح التعلم عن بعد "أونلاين".

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ونوه النائب فايز بركات، إلي أهمية توفير بدائل لا تعتمد على الإنترنت للطلاب الذين لا تتوافر لديهم شبكة انترنت قوية، مثل عمل "سى دى هات"، وتوزيعها على الطلاب.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية لشرح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة، ووجه الوزير، في خطاب أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية، بإعداد دليل تعلم للطالب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري EKB، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم