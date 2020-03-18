من بينها المغرب.. مؤسس “علي بابا” يتبرع بإمدادات طبية لـ54 دولة لمكافحة كورونا

أعلن جاك ما، مؤسس شركة “علي بابا” عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، عن تقديم إمدادات طبية تتمثل في أجهزة اختبار وأقنعة وبدلات واقية، لـ54 دولة إفريقية للمساعدة في الوقاية والسيطرة على تفشي وباء كوفيد-19.

وذكر الإعلام الصيني، اليوم الأربعاء، أن جاك ما، أبرز على حسابه على موقع “ويبو” الصيني للتواصل الاجتماعي، أن كل دولة من هذه الدول الإفريقية ستتلقى نحو 20 ألف مجموعة اختبار، و 100 ألف قناع، و 1000 بدلة واقية للاستخدام الطبي إضافة إلى دروع للوجه.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تسليم المواد المتبرع بها إلى أديس أبابا، ليتولى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مسؤولية إدارة الخدمات اللوجستية والتوزيع المستمر للإمدادات إلى البلدان الإفريقية الأخرى.

ويعد هذا التبرع للدول الإفريقية الأحدث ضمن سلسلة مبادرات “مؤسسة جاك ما” و”مؤسسة علي بابا” لدعم جهود العالم لمكافحة الوباء.

كما تبرعت المؤسسة سابقا لكل من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، بحسب الإعلام الصيني.

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كما أعلنت المؤسستان عن خطط للعمل مع مؤسسات طبية في إفريقيا لتوفير مواد تدريبية عبر الإنترنت للعلاج السريري لكوفيد-19.

وأعرب جاك ما عن شكره للحكومة الإثيوبية ولأبي أحمد للمساعدة في التعامل مع الخدمات اللوجستية التبرعية.

من جانبه، قال أبي أحمد “إن ضمان التأهب لمواجهة كوفيد-19 في إفريقيا للتخفيف من الكوارث الصحية أمر بالغ الأهمية”، معربا عن تقديره لجاك ما على شراكته مع إثيوبيا لتوزيع الامدادات الطبية لمكافحة فيروس كورونا على الدول الإفريقية.

ولم تشهد إفريقيا تفشيا كبيرا لفيروس كوورنا خلال الفترات السابقة التي طال فيها الوباء آسيا وأوربا والولايات المتحدة، غير أنه في الآونة الأخيرة سجلت العديد من بلدان القارة حالات متزايدة في عدد الإصابات، ما يطرح تحديات حقيقية على القارة، التي تعاني العديد من بلدانها هشاشة في القطاع الصحي إلى جانب إشكالات هيكلية أخرى.