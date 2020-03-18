عاجل.. المغرب يعلن عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا.. ارتفع العدد إلى 49 إصابة

قالت وزارة الصحة الرأي قبل قليل، إن تم ليلة أمس الثلاثاء – الأربعاء وإلى غاية التاسعة والنصف صباحا من يومه الأربعاء 18 مارس 2020، تسجيل خمس (5) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 هو 49 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ.

ويتعلق الأمر بحالات إصابة وافدة، منها حالتان (2) بمدينة أكادير لفرنسيين، وحالتين (2) لمواطنين من مدينة الدار البيضاء قادمين من إسبانيا، وحالة واحدة (1) لمواطن من مدينة مكناس قادمة من مصر، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.