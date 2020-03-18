رؤساء الجامعات والكتاب العامون للوزارات يساهمون براتب شهر لمكافحة كورونا

لا تزال حملات التبرع لفائدة الصندوق المحدث لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا متواصلة، إذ أعلن الكتاب العامون لمختلف القطاعات الوزارية عن التبرع براتب شهر لفائدة الصندوق المحدث لمواجهة آثار هذه الجائحة.

كما نوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بهذه المبادرة التي أعلن عنها الكتاب العامون للقطاعات الوزارية، اليوم الثلاثاء.

وفي نفس السياق، أعلن رؤساء الجامعات العمومية، والخاصة، أمس الثلاثاء، عن تبرعهم براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

ويبلغ عدد رؤساء الجامعات العمومية، والخاصة 22 رئيسا، كما أعلن عدد من أثرياء المغرب، بالإضافة إلى شركات عمومية، وخاصة، فضلا عن أعضاء الحكومة، والبرلمان تقديم تبرعات لفائدة صندوق مكافحة وباء كورونا المستجد، الذي ضرب المغرب على غرار دول العالم.

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وعبر عدد من المغاربة عن ترحبيهم بخطوة التبرع لفائدة الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، عبر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير فيروس كورونا المستجد دخل، أمس الثلاثاء، حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وستخصص موارد الصندوق المذكور، لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لوباء كورونا.

