استنفار عالمي لمواجهة كورونا وتونس تعلن حظر التجوال

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، عن فرض حظر التجوال بداية من اليوم الأربعاء.
وقال الرئيس التونسي، إن فرض حظر التجوال سيبدأ اليوم الاربعاء، من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في تونس 24 حالة.
وكانت الحكومة قرّرت سابقاً إلغاء صلوات الجماعة، في حين أنّ المدارس ستظلّ مغلقة لغاية 28 مارس على الأقل، كما أعلنت عن إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية.
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