إيطاليا: ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 2503 والإصابات 31506

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء أمس الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي الوفيات في إيطاليا، بسبب فيروس كورونا إلى 2503، والإصابات بلغت 31506.

وبحسب حصيلة الوفيات، أصبح فيروس كورونا كارثة تاريخية غير مسبوقة على مقاطعة بيرغامو الشمالية بالخصوص، إذ أصبح يُؤخذ المرضى في سيارات الإسعاف، ويُسرع بهم إلى المستشفى، ويموتون في أجنحة منعزلة دون أن يُسمح حتى بوجود أقرب أقربائهم، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وتشهد منطقة بيمونتي، حيث تقع مدينة تورينو منذ يومين ارتفاعاً ملحوظاً بالإصابات، والوفيات، بحيث تضاعفت الوفيات تقريباً، خلال يومين لتبلغ 111 حالة، فيما بات عدد الإصابات الإجمالي 1516 حالة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قال إن الخطر الأكبر قادم: “لم نصل إلى ذروة الانتشار بعد، فالأسابيع المقبلة ستشهد الخطر الأكبر”.

