طقس الأربعاء.. سحب كثيفة مع سماء غائمة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، مرور سحب كثيفة، مصحوبة بأمطار أو زخات ورعد محليا فوق مرتفعات الأطلس ، والنواحي المجاورة، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية ،وشمال ووسط المملكة.

وستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، وقوية نوعا ما إلى قوية شمالية إلى غربية بالأقاليم الجنوبيةK وجنوبية بالسواحل الوسطى، ومعتدلة غربية إلى شمالية بالسهول الشمالية و الوسطى ، و من القطاع الشرقي إلى جنوبية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و05 درجات بمرتفعات الأطلس، و ما بين 05 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط و والماس، والسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 12 و 18 درجة بالواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسايس، والجنوب الشرقي وبالسواحل.

وستأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس و الريف ما بين 16 و 23 درجة بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية و شمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وما بين 23 و31 درجة بالسايس، داخل الغرب، والجنوب الشرقي وفي ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطة، وهائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز، والساحل الأطلسي.