كورونا: علاجات البشرة والمساجات والبديكور والمنيكور ممنوعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية على ضرورة المحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص وعدم تواجد أكثر من 10 أشخاص في غرفة واحدة.
وشدّدت "الصحة" اليوم، الأربعاء، على أن كل علاج بشرة، بديكور، منيكور، مناكير جل، مساجات أو أي علاج لا يعتبر ضروريًا/ علاجًا طبيًا، ممنوع منعًا باتًا.
وختمت بالقول إنه "في هذه الأوقات العصيبة، دعونا نتجنب أي خطوة من شأنها أن تساهم في تفشيّ ونقل العدوى، كعلاجات التجميل غير الضرورية وغيرها من الممارسات الاعتيادية".
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