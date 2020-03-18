النقب: تجريف أراض زراعية في تل عراد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرفت آليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة أراض زراعية وأبادت مزروعات تعود لعدد من أهالي قرية تل عراد، مسلوبة الاعتراف، في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم، الأربعاء.
وقال بعض الأهالي إن الأراضي والمحاصيل الزراعية التي تعرضت للتجريف والإبادة تعود ملكيتها لعائلات تعيش على أراضيها، وتتعرض لمخططات اقتلاع وتهجير من القرية منذ عقود.
وفي هذا السياق، أقدمت جرافات تابعة لما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل"، أول من أمس الإثنين، على إبادة المحاصيل الزراعية للعرب في قرية وادي النعم بالنقب.
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