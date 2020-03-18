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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الكويتية تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 142 حالة بعد تأكيد 12 إصابة جديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، أن عدد الحالات في العناية المركزة بسبب كورونا هو 4 حالات، منهم حالة واحدة خطرة.
وأوضح أن 8 حالات من الـ 12 حالة الجديدة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، منهم 6 كويتيين ومواطن إسباني وآخر أمريكي، وهناك حالتان لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا، وحالة لمواطن كويتي تحت التقصي الوبائي.
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