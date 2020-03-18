شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يصدر قراراً بتسمية المستشفى العسكري بتعز بمستشفى الشهيد عدنان الحمادي والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 تكريماً لدوره الوطني البارز في إعادة تأسيس الجيش الوطني، وتعظيماً لدوره البطولي في ملاحم الذود عن تعز والدفاع عن الجمهورية.

Advertisements اصدر محافظ محافظة تعز، الاستاذ نبيل شمسان، قراراً بتسمية المستشفى العسكري بتعز بمستشفى الشهيد عدنان الحمادي. ويأتي هذا القرار إستشعاراً للدور البطولي الشجاع الذي قدمه الشهيد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء ٣٥ مدرع في الملاحم البطولية العظيمة التي خاضتها تعز وجميع قياداتها وابنائها الشرفاء في التصدي بكل قوة واستبسال للمشروع الإنقلابي البغيض على الدولة اليمنية والوحدة الوطنية والنظام الجمهوري.

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