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كورونا يضع سفينتين جديدتين في الحجر الصحي بجنوب أفريقيا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 18 مارس 2020

أعلنت الشركة التي تتولى تشغيل الموانئ في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، أن البلاد فرضت الحجر الصحي على سفينة سياحية وسفينة للشحن قبالة مدينة كيب تاون بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد أفراد طاقم إحدى السفينتين.

 

وقالت شركة ترانزنت المشغلة للموانئ في جنوب أفريقيا إن المصاب المشتبه به أحد أفراد طاقم سفينة الشحن، وذهب في رحلة جوية برفقة فرد آخر في الطاقم و6 من ركاب السفينة السياحية.

 

وأضافت أن الركاب الستة الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي ترفع علم إيطاليا لم تظهر عليهم أي أعراض.

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وكانت السفينة التي تحمل على متنها 1240 راكبا و486 من أفراد الطاقم في طريقها للعودة من مدينة والفيس باي في ناميبيا.

 

وأعلن  رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا،  حالة كوارث، ونفذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.

 

وتأكدت إصابة 85 شخصا بفيروس كورونا، الثلاثاء، ارتفاعا من 23 إصابة في اليوم السابق، ومن بين المصابين 8 حالات عدوى محلية، حسبما أعلنت وزارة الصحة، وبينها طفل يبلغ عمره عامين.

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