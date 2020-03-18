اليمن.. كسر هجوم للمليشيات في قطاع مُريس ومواجهات متقطعة في أكثر من جبهة بالضالع

الأربعاء 18 مارس 2020

تمكَّنت وحدات من القوَّات الجنوبيَّة والمشتركة المرابطة في جبهة مُريس شمال شرق مديرية قعطبة من صدِّ وكسر هجوم واسع شنَّته المليشيات الحُوثية المدعومة من إيران.



وفي حديث للقائد وليد أبو عبيدة، أركان اللواء الثاني مقاومة،بثه «المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» قال فيه:" إنّ المليشيات الحُوثية حاولت القيام بعدة تسللات باتّجاه مواقع "وينان ووادي الجَروف"، لكن سرعان ما تم رصدها والتعامل معها وفق قواعد الإشتباك، وهو الأمر الذي أجبرها على التراجع إلى مواقعها السابقة جنوبي مدينة دمت.

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وقد شهدت مختلف جبهات القتال جنوبي منطقة العَود وشمال شرقي مديرية الحُشاء مواجهات متقطعة طوال ساعات الليل واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وقد شنَّت خلالها وحدات سلاح الدروع التابعة للقوَّات الجنوبيَّة قصفاً مكثفاً باتّجاه مواقع تمركز المليشيات الحُوثية، حققت بعض الضربات أهدافها بدقة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قيام المليشيات الحُوثية استحداث مواقع جديدة جنوبي منطقة العود، فيما تستمر بتحشيد عناصرها المغرر بهم باتّجاه جبهات القتال، إلَّا أنها تتلقى انكسارات وضربات متتالية، تفقد توازنها وتجبرها على التراجع في كلِّ مرّة تحاول فيها الهجوم.