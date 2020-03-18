غلاب: خسائر الإخوان في اليمن ستتراكم كتنظيم

الأربعاء 18 مارس 2020

اعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الأربعاء، أن "خسائر الإخوان في اليمن ستتراكم كتنظيم".



‏وأضاف غلاب في تغريدة بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسيحقق بعضهم كافراد وتكوينات ارباح كثيرة ومغانم واسعة".

Advertisements

‏وتابع "ومنها يتجرعون خسائر، ولو بعد حين، والمشكلة ليست في من ضدهم".

‏ومضى "بل من عند انفسهم وأخطائهم ولكنهم لا يفقهون، هم وراء كل ما سينالهم من وبال ولكنهم يبررون، ولا يعقلون

‏وباليمني، دبور محلق فوق رؤؤسهم".