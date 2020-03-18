وصول محولات كهربائية خاصة بالمحطة الجديدة إلى ميناء عدن

الأربعاء 18 مارس 2020

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة، أن ستة محولات خطوط نقل الطاقة الكهربائية بمشروع محطة عدن الجديدة، وصلت إلى ميناء الحاويات .



وذكر المصدر، أن المحطة تبلغ قدرتها التوليدية في مرحلته الأولى 264 ميجاوات بتوجيه واشراف مباشر من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

واوضح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بان المحولات التي وصلت الى ميناء الحاويات ستعمل على دعم قدرة الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات نقل وتصرف الطاقة الكهربائية من خلال مشروع توسعة شبكة تصريف ونقل الطاقة (132/33 كيلوفولت) بمدينة عدن والذي تشرف على إنشائه شركة بترومسيلة الوطنية.

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واشار المصدر الى ان المحولات الكهربائية من تصنيع شركة (ABB) العالمية،وتزن المعدات الملحقة وأنظمة التحكم والحماية والتبريد والكابلات(1024) طن..لافتاً الى ان شركة نقل ثقيل عالمية متخصصة تتولى عملية نقل المحولات من الميناء إلى مواقع المشروع.

ونوه المصدر بانه سيتم تركيب المحولات خلال الايام القليلة القادمة في محطات الحسوة التحويلية والمنصورة التحويلية وخور مسكر التحويلية..مؤكداً ان المحولات ستسهم في التخفيف من معاناة الحر التي كانت تعيشها العاصمة المؤقتة عدن في فصل الصيف خلال السنوات الماضية.

واشاد المصدر بالجهود الحثيثة والكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتوفير الكهرباء والتخفيف من انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات المحررة وتوفير الطاقة البديلة وإصلاح ما دمرته الميليشيا الحوثية في البنية التحتية لمنظومة الكهرباء..مثمناً جهود القيادة السياسية والحكومة في تطوير منظومة الكهرباء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير ذكره أن مستوى الانجاز في المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة ضمن مشروع تطوير منظومة توليد ونقل الطاقة في عدن الذي تشرف على إنشائه شركة بترومسيلة الوطنية ويشمل إنشاء محطة كهربائية بقدرة (264) ميجاوات قابلة للتوسعة إلى (500) ميجاوات، بإشراف مباشر من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يولي هذا المشروع اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة منذ التوقيع على اتفاقية المشروع مع شركة جنرال إلكتريك العالمية في شهر يوليو 2018م.