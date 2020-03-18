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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. عبداللطيف السيد يوجه رسالة هامة للجنوبيين المتواجدين في قوات الشرعية بشقرة والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
وجه القائد العام لقوات الحزام الأمني والتدخل السريع في محافظة أبين العميد عبداللطيف السيد دعوة أخوية لكافة الأفراد والضباط من ابناء الجنوب المنخرطين في قوات الشرعية بمنطقة شقرة بالالتحاق في صفوف القوات المسلحة الجنوبية والنأي بأنفسهم من صفوف هذه القوات.
وأكد العميد السيد ان أبواب وقلوب اخوتهم في القوات المسلحة الجنوبية مفتوحة لكل من يريد العودة إلى صف اخوانه ابناء الجنوب للدفاع عن الأرض والعرض وتراب الوطن الغالي ضد أي مؤامرات، وبناء وطن جنوبي يتسع للجميع.
وبحسب بيان صادر عن دائرة التوجيه لألوية الدعم والإسناد قفد دعا السيد، كافة الأفراد من ابناء الجنوب الملتحقون بجيش الشرعية في شقرة إلى العودة لحضن الجنوب الذي يقدم يوميا التضحيات الكبيرة لنيل تطلعاته وبناء دولة تحمي المواطن وتحافظ على حقوقه.
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