الحوثيون يختطفون 3 مواطنين في إب

الأربعاء 18 مارس 2020

اختطفت مليشيا الحوثي، 3 مواطنين بمحافظة إب، وسط اليمن.



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وذكرت مصادر ،أن مليشيا الحوثي اختطفت المواطن "نشوان صالح الحمام" من الشارع العام بالقرب من مديرية أمن يريم بمدينة يريم شمال شرق إب، واقتاده لجهة مجهولة.

كما اختطفت مليشيا الحوثي ثلاثة مواطنين بحادثين منفصلين في إب وتقتادهم إلى سجونها بمدينة إب، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.