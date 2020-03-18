رتفاع الإصابات بكورونا في ماليزيا إلى 673 حالةً ووفاة اثنين

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أعلن في ماليزيا اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بعدوى فيروس كورونا بلغ 673 حالةً من بينها 120 حالة جديدة، وحالتي وفاة و49 متعافيًا.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن وزارة الصحة الماليزية سجلت الليلة الماضية أول حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ أحدهما رجل ماليزي 34 عامًا من مدينة جوهور بهارو عاصمة الولاية، والآخر رجل كبير السن عمره 60 عامًا من ولاية سراواك بالقطاع الشرقي من ماليزيا، كان قد أصيب بمرض مزمن.

وبناءً على قرار الحكومة الماليزية بشأن تقييد التحركات على المستوى الوطني، الذي يطبق من اليوم الأربعاء، فإن كل الموظفين المدنيين في ماليزيا يبدأون العمل في المنزل، للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).