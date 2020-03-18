شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 15 حالة تماثلت للشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عن شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالةً.
وقال إن عدد الحالات التي تتلقى العلاج 127 حالة.
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