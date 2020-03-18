شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل 50 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤولون أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في باكستان استمر في الارتفاع اليوم الأربعاء، حيث سجلت البلاد 50 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في باكستان وصل الآن إلى 245 .

Advertisements

وطلب رئيس الوزراء، عمران خان من الشعب الاستعداد للوباء.

وقال خان في خطاب متلفز للأمة مساء أمس الثلاثاء "أريد أن أبلغكم أن الفيروس سينتشر أكثر في البلاد".

ونصح بالابتعاد الاجتماعي وعدم الهرع إلى المستشفيات حال ظهور أعراض طفيفة للمرض.