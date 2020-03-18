شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تزيح الستار عن أول لقاح لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

كشف السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، إن اللقاح المؤتلف لـ "كوفيد19" الذي طوره فريق الأكاديمية تشن وي، اجتاز مراجعة الأبحاث السريرية وتمت الموافقة عليه للتجارب السريرية.

ونشر السفير الصيني تغريدة للدكتورة تشين وي : وفقًا للمعايير الدولية واللوائح المحلية، تم التحضير لتحقيق الجودة الآمنة والفعالة للقاح ويمكن السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع.

وأورد تقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية في الصين، أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا.

Advertisements

وأضاف التقرير أن فريق الباحثين الذي يعمل على التجارب، يقوده الدكتور تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق إن "عقار فافيبيرافير، الذي يعد دواء للفيروسات تم اعتماده للاستخدام السريري في اليابان في عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية".

وذكر أنه تمت التوصية بفافيبيرافير لفرق العلاج الطبي ويجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لـ (كوفيد-19) في أسرع وقت ممكن.