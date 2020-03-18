بالفيديو شركة المنتوجات النفطية تؤكد عمل محطات الوقود 24 ساعة

اكدت شركة المنتجات النفطية ان محطات تعبئة الوقود لن تتاثر بحظر التجوال وانها ستفتح ابوابها بشكل طبيعي نافية ما اثير من اشاعات بشحة مادة البانزين وغاز الطعام والنفط .

خوف وقلق يخيمان في اجواء العاصمة بغداد منذ اعلان قرار حظر التجوال فيها حيث شهدت محطات الوقود تزاحما من قبل المواطنين خشية شحة مادة البانزين وغاز الطعام لكن مسؤولي شركة المنتوجات النفطية اكدوا ان محطات الوقود ستعمل ليلا مع النهار من اجل توفير جميع المنتوجات للمواطنين مشيرا الى ان الاسعار لاتزال ثابتة ولن يسمح بارتفاعها حتى الانتهاء من هذه الازمة .



مواطنون عبروا عن ارتياحهم الكبير تجاه توفر المحروقات وعدم ارتفاع اسعارها لكنهم طالبوا الجهات المعنية بملاحقة كل من يحاول بث اشاعة الرعب والخوف في العاصمة بغداد .

وبرغم تطمينات شركة توزيع المنتجات النفطية وتاكيدها بوفرة مواد البانزين والنفط وغاز الطعام طيلة ايام الحظر الا ان مخاوف الكثيرين تدفعهم الى خزن كميات كبيرة منها تحسبا لأي طارئ