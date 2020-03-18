بالفيديو من هو الزرفي المكلف الجديد؟

اهم المحطات السياسية التي مر بها النائب عدنان الزرفي وصولا الى تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
كان الزرفي احد اعضاء حزب الدعوة الاسلامية قبل سقوط نظام صدام وحكم عليه بالسجن المؤبد ...خرج من العراق بعد الانتفاضة الشعبانية التي حاولت الاطاحة بنظام صدام متوجها الى السعودية التي لم يمكث بها كثيرا .ليتوجه بعد ذلك الى الولايات المتحدة الامركية ويحصل على الجنسية الامريكية ...
سياسي عاد الى العراق مطلع عام الفين وثلاثة .بعد دخول القوات الامريكية وسقوط نظام البعث ..تسلم الزرفي منصب محافظ النجف الاشرف كاول منصب له . ثم شغل منصب وكيل مساعد لوكالة المعلومات بوزارة الداخلية لسنوات ثم عاد محافظا عام 2009 وبقي بالمنصب حتى الانتخابات المحلية . اسس الزرفي ائتلاف الوفاء الذي يضم عددا من الشخصيات السياسية ولم يكن بعيدا عن مصدر القرار اشترك الزرفي في الانتخابات التشريعية عام الفين 2018 وكان مرشحا عن ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق .فاز الزرفي نائبا في البرلمان .واليوم هو المرشح المكلف برئاسية الوزراء ...
حضر الزرفي الى القصر حيث مقر الرئيس العراقي برهم صالح وبوجود رئيس البرلمان
ورئيس المحكمة الاتحادية كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة المؤقتة .وهو المرشح الثاني للمنصب بعد محمد علاوي الذي لم يحظ بتوافق الكتل والاحزاب السياسية .المصادر السياسية تشير الى ان عددا من الاحزاب والكتل السياسية وتحالف النصر الذي
ينتمي اليه ابرز الداعمين له . وايضا في الضفة الاخرى هناك كتل واحزاب رافضة لتكليفه الزرفي سيواصل رحلة البحث عن وزرائه ومؤيديه خلال ثلاثين يوما لطرح حكومته الجديدة وانتزاع الثقة البرلمانية لها ان تمكن من رفع نسبة مؤيديه على رافضيه
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