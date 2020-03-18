الصحة توجه رسالة الى المواطنين

وجهت وزارة الصحة، الاربعاء، رسالة الى المواطنين في اول ايام حظر التجوال ببغداد وباقي المحافظات العراقية، فيما اشارت الى ان البقاء في المنازل هو السبيل الوحيد للنجاة من تداعيات كارثة انتشار وباء كورونا.

وقال وزير الصحة جعفر صادق علاوي في البيان الذي تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قرار حظر التجوال استند إلى قراءة علمية ومشاورات مع منظمة الصحة العالمية واللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات الرسمية للوصول إلى افضل طريقة لحمايتكم و السيطرة على التزايد المستمر في اعداد المصابين بمرض الكورونا المستجد كوفید ۱۹".

واضاف "لقد حرصنا في وزارة الصحة و خلية الأزمة على الشفافية التامة والحرص الشديد على اطلاع ابناء شعبنا والرأي العام بالتطورات والمستجدات التي تخص انتشار الوباء والحالات المشتبه بها والمشخصة والمتعافية لاننا في مركب واحد و مصلحة الوطن هي الأساس والموجه لعملنا".

وتابع ان "البقاء في البيوت والالتزام بالحظر واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء"، مشيرا الى انه "بخلافه سنتعرض الى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الدينية او التظاهرات و غيرها".

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واشاد علاوي بـ القوات الامنية في فرض حظر التجوال"، مطالبها بـ"عدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات خلية الأزمة بالحركة والتنقل ليتسنى للجهات الصحية والخدمية القيام بواجباتها في تعفير وتعقيم المؤسسات والمناطق السكنية و زيارة المناطق الموبوءة وعزل المصابين".