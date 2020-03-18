شركة فرنسية تعلن عن دواء لعلاج كورونا

أعلنت مجموعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية، الثلاثاء، أنّها مستعدة لتقديم ملايين الجرعات من "بلاكنيل"، الدواء المضادّ للملاريا الذي أظهر نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، على حد قولها.

وقال متحدّث باسم "سانوفي" لوكالة "فرانس برس" إنّه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجريت على هذا الدواء، فإنّ "سانوفي تتعهّد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض".



وشدد المتحدث باسم سانوفي في الوقت نفسه على أنّ المجموعة الدوائية مستعدّة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج".

و"بلاكنيل" عقار مكوّن من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

والإثنين، قال البروفسور ديدييه راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، إنّه أجرى تجربة سريرية أظهرت أنّ هذا العقار يمكن أن يُسهم في القضاء على الفيروس.

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وبحسب الدراسة التي أجراها البروفسور راوول على 24 مريضاً بفيروس كورونا المستجدّ، فقد اختفى الفيروس من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد 6 أيام على بدء تناولهم العقار.

وكانت المتحدّثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي قالت في وقت سابق، إنّ هذه التجربة السريرية "واعدة" وسيتم إجراء مزيد منها على عدد أكبر من المرضى.

وقالت ندياي في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء إنّ التجارب السريرية المقبلة "ستجري مع فريق مستقلّ عن البروفسور (ديدييه) راوول"، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّه في هذه المرحلة "ليس لدينا أيّ دليل علمي" على أنّ هذا العلاج فعّال.

وفي الواقع، فإنّ العديد من الخبراء يدعون إلى توخّي الحذر في غياب مزيد من الدراسات ويحذّرون من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، لا سيّما في حالات الجرعات الزائدة.

من جهته، قال وزير الصحّة أوليفييه فيران خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "لقد اطّلعت على النتائج وأعطيت الإذن لكي تُجري فرق أخرى، في أسرع وقت، تجربة أشمل على عدد أكبر من المرضى".

وأعرب الوزير عن أمله في أن "تؤكّد هذه التجارب الجديدة النتائج المثيرة للاهتمام" التي حصل عليها البروفسور راوول، مشددا على "الأهمية المطلقة لأن يكون أي قرار يتّصل بسياسة عامة في مجال الصحّة مبنياً على بيانات علمية موثوق بها وعمليات تحقّق لا لبس فيها".